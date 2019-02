Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde, Terzi Derviş karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Settar Tanrıöğen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 yılında Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur.

Settar Tanrıöğer, profesyonel olarak ilk kez 1993 yılı yapımı Hoş Memo adlı TV filmiyle oyunculuk yapmaya başlamıştır. Sinemada ise ilk kez 1996 yılı yapımı Eşkıya filminde rol almıştır.

1997 yılında rol aldığı Bir Demet Tiyatro dizisinde canlandırdığı Saldıray karakteriyle tanınan usta oyuncu; Urfalıyam Ezelden, Sultan, Babam Sağolsun, Alacakaranlık, Baba Candır, Toz Ruhu gibi projelerde yer alan Settar Tanrıöğen, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun Dizsinde Terzi Derviş karakterine hayat vermektedir. Settar Tanrıöğer, 1.78 metre boyunda 78 kilo ve Yengeç burcudur.



Ödülleri:

2014 – 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – Jüri özel ödülü – Yağmur: Kıyamet Çiçeği

2011 – 22.Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Gölgeler ve Suretler

2011 – 43. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Çoğunluk

201 – 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Vavien

Settar Tanrıöğer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Terzi Derviş) (TV Dizisi)

2018 – İçerdekiler (Policman) (Sinema Filmi)

2017 – Bu Sayılmaz (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Saklı (Ali Bey) (Sinema Filmi)

2015 – Hayalet Dayı (Hayalet Dayı) (Sinema Filmi)

2015-2016 – Baba Candır (Salih) (TV Dizisi)

2014 – Yağmur-Kıyamet Çiçeği (Erkan) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Mehmet Bozoğlu) (TV Dizisi)

2014 – Toz Ruhu (Fahrettin) (Sinema Filmi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Nergis Hanım (Sinema Filmi)

2012 – Sultan (Aziz) (TV Dizisi)

2011 – Yangın Var (Sinema Filmi)

2011 – Do Not Forget Me Istanbul (Sinema Filmi)

2011 – Babam Sağolsun (Ali Usta) (TV Dizisi)

2010 – Çınar Ağacı (İhsan) (Sinema Filmi)

2010 – Çoğunluk (Kemal) (Sinema Filmi)

2010 – Gölgeler ve Suretler (Cevdet) (Sinema Filmi)

2010 – Ayrılık (Kader) (Sinema Filmi)

2009 – Vavien (Cemal) (Sinema Filmi)

2008 – Nokta (Mümin) (Sinema Filmi)

2008 – Kolay Gelsin (Settar) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Kemal Atakan) (TV Dizisi)

2007 – Kutsal Damacana (Üfürükçü hoca) (Sinema Filmi)

2007 – Ayda (Macit) (TV Dizisi)

2006 – Polis (Hayri) (Sinema Filmi)

2006 – Karınca Yuvası (Şeref) (TV Dizisi)

2006 – Kader (Bekir'in Babası) (Sinema Filmi)

2006 – Hayatımın Kadınısın (Sadi) (Sinema Filmi)

2005 – Ödünç Hayat (Nusret) (TV Dizisi)

2005 – Takva (Ali Bey) (Sinema Filmi)

2005 – Akad Sineması (Sunucu) (Sinema Filmi)

2005 – 2 Süper Film Birden (Hakan) (Sinema Filmi)

2003 – Yazı Tura (Zeyyat) (Sinema Filmi)

2003 – Hadi Uç Bakalım (Balamir) (TV Dizisi)

2003 – Alacakaranlık (Feyzo) (TV Dizisi)

2002 – İki Oda Bir Sinan (Ali Cengiz) (TV Dizisi)

2002 – Hızma (Cabbar Ağa) (TV Dizisi)

2000 – Şarkıcı (Gazinocu Sabri) (Sinema Filmi)

2000 – Güneş Yanıkları (Şefik) (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Vakkas Resuloğlu ) (TV Dizisi)

1998 – Yara (Sinema Filmi)

1996 – Eşkıya (Kız Naci) (Sinema Filmi)

1995 – Çiçek Taksi (Cabbar) (TV Dizisi)

1995 – 2002 – Bir Demet Tiyatro (Saldıray) (TV Dizisi)

1994 – Aziz Ahmet (Travesti Kuaför) (TV Dizisi)

1993 – İnce Hasan (Ağa) (TV Filmi)

1993 – Hoş Memo (Gazinocu) (TV Filmi)