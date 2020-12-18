Sette başlayan aşk: Tom Cruise rol arkadaşı Hayley Atwell’le birlikte

Görevimiz Tehlike serisinin yeni filminin çekimlerinde corona virüsü kuralları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Tom Cruise'un, buna rağmen aşkı sette bulduğu ortaya çıktı. Cruise ve rol arkadaşı Hayley Atwell'in birlikte oldukları öne sürüldü.

Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi için İngiltere'nin başkenti Londra'da olan dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde corona kurallarını ihlal eden set ekibini kovmakla tehdit ettiği ses kayıtları ortaya çıkan 58 yaşındaki oyuncunun, bu kez sette bir aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

Daily Mail’in haberine göre Cruise ve filmdeki rol arkadaşı 38 yaşındaki Hayley Atwell, çekimler sırasında yakınlaşarak yeni bir ilişkiye yelken açtı. İsmini vermeden gazeteye konuşan bir kaynak, ikilinin bir an olsun ayrılmadığını ve çekimlerin ilk gününden itibaren aralarında bir çekim oluştuğunu söyledi.

Cruise, son olarak 2012’de boşandığı Katie Holmes’tan bu yana ünlü bir isimle beraber olmamıştı. 2015’te model Evan Jones’tan ayrılan Atwell’in ise geçtiğimiz haftalarda doktor sevgilisiyle ilişkisini bitirdiği belirtiliyor.

İtalya, Norveç ve İngiltere’de çekimleri gerçekleştirilen filmin Kasım 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.