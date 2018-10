Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar nereli ve kaç yaşında?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde, Aylin karekterini canlandıran Sevcan Yaşar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sevcan Yaşar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü bitiren güzel oyuncu, daha sonra İstanbul’a yerleşti. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Miss Model Of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, ardından Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasının da birincisi olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Kayıp Şehir dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerini zirveye taşıyan Sevcan Yaşar, Star TV’de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde, iş konusunda oldukça hırslı, istediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek kapasitede biri olan Aylin Yüksel karakterine hayat veriyor. Sevcan Yaşar, 1.78 metre boyunda, 60 kilodur.

Sevcan Yaşar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – İyi ki Çocuk (Defne) (Sinema Filmi)

2018 – Erkenci Kuş (Aylin) (TV Dizisi)

2018 – Bahtiyar Ölmez (Nisan) (TV Dizisi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Esra) (TV Dizisi)

2013 – Aramızda Kalmasın (Nehir) (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (TV Dizisi)