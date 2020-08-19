Sevcan Yaşar’dan Halit Ergenç’e sert sözler!

Türkiye eski güzellerinden, oyuncu Sevcan Yaşar, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Halit Ergenç’in Ozan Güven ile ilgili açıklamalarını eleştirdi ve ünlü oyuncuya isim vermeden yüklendi.

Sevcan Yaşar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bazı röportajları anlayamayıp başa sarıp sarıp izliyorum. Öyle demek istememiştir, diyorum şöyle demiş olsa gerek..

Ne garip; dostlarla ilgili konularda içimizden söıyediklerimiz kimseye dokunmaz sadece kendi muhasebemize dahil olurken, aynı düşünceyi sesimizle ifade ettiğimizde dışarıda biz ilgilendirmeyen ama çok kadını ilgilendiren kefeye bir taş daha koymuş olduğumuzu ancak hassas ruhlar görebiliyor. Demek ki bu yüzden iç sesimiz var. Doğrusunu bilemediğimiz konulara duygusal tepkilerimizde kimseye değmeden çıkarımlarımızı kendimize saklayabilelim diye…

Mantığımı devreye soktuğumda ise sanırım o da şimdi bendeki gibi bir hayal kırıklığıyla ‘öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım’ diyor… Ama ben iç sesimin ne kadarını dışarı vuracağımı biliyorum ve günün sonunda sesli olarak şöyle diyebiliyorum: Yazıklar olsun”

Sevcan yaşar bu metnin yanı sıra paylaşımına da “Kadına şiddete de onları destekleyen karaktersiz eşine dostuna da hayır” yazdı.