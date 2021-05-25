Sevcan Yaşar’ı darbetmişti! Sermiyan Midyat’ın cezası belli oldu

Sermiyan Midyat’ın kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar’ı darbederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, Yaşar’ın ise Midyat’'ı yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava, basit yargılama usulü üzerinden karara bağladı.

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, müşteki sanıklar Sevcan Yaşar ve Semiyan Midya’'ın ifadelerine de yer verildi. Müşteki sanık Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat ile arkadaşlıkları süresince kendisi üzerine olan masraflarını ortak karşıladıkları evde beraber yaşadıklarını anlattı. Sermiyan Midyat’ın şiddet eğilimi olduğunu belirten Yaşar, olay günü de aralarında çıkan tartışmada kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Sevcan Yaşar’ın eski kız arkadaşı olduğunu belirten Sermiyan Midyat ise, “Şiddet uygulasaydım kendisinde buna dair emare olmalıydı. Ancak ne bugün ne de yaşadığımız 4 aylık geçmişte en ufak bir fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamadım. Bana uygulanan şiddet ise doktor raporları ile belgelenmiştir” diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

MAHKEMEDEN İKİ TARAFA DA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme gerekçeli kararında, Sermiyan Midyat’ın Sevcan Yaşar’a yönelik 16 Nisan 2020 ve 4 Mayıs 2020’deki eylemlerinin, yeterli delil elde edilemediği, hakaret ve tehdit eylemlerinin oluş anını gösterir herhangi bir kamera kaydı olmadığı gerekçesiyle, “hakaret” ve “tehdit” suçlarınından ayrı ayrı beraat kararı verilmesinin gerektiğini kaydetti.

Gerekçeli kararda, Sermiyan Midyat’ın Sevcan Yaşar’a yönelik “kasten yaralama” suçuna ilişkin ise, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının anlaşılamadığı belirtilerek, olayda Midyat’ın da yaralandığı anlatıldı. Midyat’ın bin 120 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kararda, müşteki sanık Sevcan Yaşar’ın, Sermiyan Midyat’ı yaraladığı olaya ilişkin, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının anlaşılamadığı, olay kapsamında Yaşar’ın da yaralandığı belirtildi. Müşteki sanık Sevcan Yaşar’ın “kasten yaralama” suçundan bin 120 TL adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

“SENİN CESEDİN ÇIKACAK BURADAN”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın arkadaş oldukları, aynı evde oturdukları, 16 Nisan 2020’de Sermiyan Midyat’ın sebepsiz yere Sevcan Yaşar’a bağırarak küfür ve hakaret ettiği anlatıldı. Midyat’ın genç kadını ‘Bu evden gidemezsin’ diyerek tehdit ettiği belirtildi.

İddianamede, Sevcan Yaşar’ın 4 Mayıs 2020’de ise evden ayrılmak üzere eşyalarını topladığı sırada Sermiyan Midyat’ın ‘Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım sana. Aynı sektördeyiz, iş bulamayacaksın’ diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Sermiyan Midyat’ın kapıya doğru yöneldiği sırada genç kadını yerde sürüklediği, birçok kere tekme ve yumruk attığı belirtildi. Yaşar’ın bağırarak komşularından yardım istediği ve Yaşar’ın daha önceden polisleri araması üzerine eve polislerin geldiği anlatıldı. Karakolda ise Sermiyan Midyat’ın ‘Senin cesedin çıkacak buradan’ ve ‘Benim adım Sermiyan Midyat, bu işin peşini bırakmayacağım, sizinle görüşeceğim, göreceksiniz’ dediği iddialarına yer verildi.

Olayda Sevcan Yaşar’ın da Sermiyan Midyat’ı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

Sermiyan Midyat’ın “zincirleme hakaret”, “zincirleme tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi. Sevcan Yaşar’ın ise “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.