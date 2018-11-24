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Sevda Dalgıç’a Avlu dizisinden şok
Sevda Dalgıç’a Avlu dizisinden şok
Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna bu sezon Bade karakterini oynamak üzere dahil olan oyuncu Sevda Dalgıç 2 hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu.
Magazin 24 Kasım 2018 - 08:49

Yapılan muayene sonucu vücudunun enfeksiyon kaptığı belirlenen Dalgıç ameliyata alındı. Doktorların 2 hafta rapor verdiği oyuncu Sevda Dalgıç dizinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

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Konu ile ilgili açıklama yapan Sevda Dalgıç “Oyuncu kadrosuna bu sezon dahil olduğum Avlu dizisinin çekimlerine ameliyatım nedeniyle 2 hafta doktor raporlu olarak ara verdim. Sağlığıma kavuştuktan sonra diziye dönmek istediğimi söyledim. Ancak karşı taraftan net bir cevap alamadım. 2 hafta boyunca hikayede karakteri oyaladılar. Israrlarım sonucu Bade karakterinin hastalık süreci uzadığı için diziden çıkarıldığımı söylediler. Bu durumda anlıyorum ki bir oyuncunun hasta olma lüksü bile yok. Kamuoyuna duyurulur”dedi.

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Son güncelleme: 09:50 - 24.11.2018
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