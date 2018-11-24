Sevda Dalgıç’a Avlu dizisinden şok

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Yapılan muayene sonucu vücudunun enfeksiyon kaptığı belirlenen Dalgıç ameliyata alındı. Doktorların 2 hafta rapor verdiği oyuncu Sevda Dalgıç dizinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sevda Dalgıç “Oyuncu kadrosuna bu sezon dahil olduğum Avlu dizisinin çekimlerine ameliyatım nedeniyle 2 hafta doktor raporlu olarak ara verdim. Sağlığıma kavuştuktan sonra diziye dönmek istediğimi söyledim. Ancak karşı taraftan net bir cevap alamadım. 2 hafta boyunca hikayede karakteri oyaladılar. Israrlarım sonucu Bade karakterinin hastalık süreci uzadığı için diziden çıkarıldığımı söylediler. Bu durumda anlıyorum ki bir oyuncunun hasta olma lüksü bile yok. Kamuoyuna duyurulur”dedi.