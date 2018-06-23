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Sevda Demirel: 46 yaşındayım ve takdir sizin
Sevda Demirel: 46 yaşındayım ve takdir sizin
Bir dönem Hande Atazi'ye attığı tokatla magazin gündemini sarsan Sevda Demirel sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla yıllar meydan okuduğunu gösterdi.
Magazin 23 Haziran 2018 - 08:43

Sevda Demirel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarında photoshop olduğu iddialarına yanıt verdi. İlerleyen yaşına rağmen fit vücuduna gelen yorumlara karşılık veren Demirel, video paylaştı ve “videoda photoshop olmaz” dedi.

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Demirel ayrıca şunları söyledi: Sevgili arkadaşlarım 72 doğumluyum ve bundan da gurur duyuyorum, hayatın tüm olumsuz ve zorluklarına rağmen beni dibe çekecek hiç bir şeye izin vermedim, sevdiklerimi kaybettim ama hayatımda çok fazla olumsuzluklar oldu ancak kendimi ne içkiye ne sigaraya ne gece hayatına ne de başka zararlı maddelere vermedim.

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Her daim sporu ve düzgün beslenmeyi tercih ettim, 46 yaşındayım ve takdir sizin…

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