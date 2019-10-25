Sevda Demirel sahnede talihsiz bir kaza geçirdi
Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Sevda Demirel, önceki akşam ‘Sevda Tokatı’ isimli şarkısını sahne aldığı mekanda seslendirdi. Sahnede dans ederek şarkı söyleyen Sevda Demirel, zeminin azizliğine uğrayarak yere düştü. Demirel, yere düştükten sonra birkaç saniye toparlanmakta zorlandı. Demirel’in yardımına mekanda çalışan garsonlar koştu.
HANDE ATAİZİ’NE KLİPTE OYNAMASI İÇİN TEKLİF GÖTÜRMÜŞTÜ
Yıllar önce canlı yayın sırasında Hande Ataizi’ne attığı tokatla hatırlanan Sevda Demirel, ‘Sevda Tokadı’ adını verdiği şarkısı için Hande Ataizi’ye klipte oynama teklifinde bulundu.