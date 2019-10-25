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Sevda Demirel sahnede talihsiz bir kaza geçirdi
Hande Ataizi'ne attığı tokatla 20 yıldır konuşulan şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün bir mekanda sahne aldı. Demirel, sahnede şarkı söylerken talihsiz bir kaza geçirerek yere kapaklandı.
Magazin 25 Ekim 2019 - 16:33

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Sevda Demirel, önceki akşam ‘Sevda Tokatı’ isimli şarkısını sahne aldığı mekanda seslendirdi. Sahnede dans ederek şarkı söyleyen Sevda Demirel, zeminin azizliğine uğrayarak yere düştü. Demirel, yere düştükten sonra birkaç saniye toparlanmakta zorlandı. Demirel’in yardımına mekanda çalışan garsonlar koştu.

HANDE ATAİZİ’NE KLİPTE OYNAMASI İÇİN TEKLİF GÖTÜRMÜŞTÜ

Yıllar önce canlı yayın sırasında Hande Ataizi’ne attığı tokatla hatırlanan Sevda Demirel, ‘Sevda Tokadı’ adını verdiği şarkısı için Hande Ataizi’ye klipte oynama teklifinde bulundu.

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Son güncelleme: 16:36 - 25.10.2019