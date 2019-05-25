Sevda Demirel’den Hande Ataizi’ne çağrı: Sevda Tokadı klibimde oynamalısın

Uzun süren sessizliğini bir şarkı ile bozmak isteyen Sevda Demirel 'Sevda Tokadı' adını verdiği şarkısı ve Hande Ataizi'ne yaptığı teklifle dikkat çekti.

Bundan 20 yıl önce konuk olduğu bir programda Hande Ataizi’yle tartışan ve ona canlı yayında tokat atarak magazin tarihine geçen Sevda Demirel attığı adım ve sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla reklam kokan bir harekete imza attı.

Sevda Tokadı adını verdiği bir şarkı çıkaran Sevda Demirel, ilk olarak bu şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulundu ve sonrasında Hande Ataizi’ne şu teklifi yaptı:



“Sevda Tokadı isimli şarkımın klibinde oynamalısın Hande”