Hande Ataizi’ye tokat atan Sevda Demirel Will Smith’i paylaştı

Sevda Demirel, geçmişte Hande Ataizi'ye attığı tokatla Oscar töreninde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatı birleştiren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Herkes bir gün tokat atacak" yorumunda bulundu.

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Los Angeles’taki Dolby Theatre’da önceki gece yapılan ’94’üncü Akademi (Oscar) Ödülleri’ törenine Amerikalı oyuncu Will Smith’in tokadı damga vurdu…

Will Smith, ‘King Richard’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı. Komedyen Chris Rock, sunum sırasında Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in ‘saçkıran’ nedeniyle dökülen ve kazıtmak zorunda kaldığı saçlarını espri konusu yaptı.

Chris Rock, Demi Moore’un bir kadın askeri oynadığı ‘G.I. Jane’ filmine gönderme yaparak, “Jada, G.I. Jane 2’nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Sinirlenen Will Smith sahneye çıkıp Chris Rock’a tokat attı. Sonra da “Karımın adını ağzına alma” diye bağırdı. Bu olay kurgu sanıldı. Ancak daha sonra gerçek olduğu anlaşıldı.

SEVDA DEMİREL’DEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Oscar’da yaşanan bu durum akıllara yıllar önce oyuncu Hande Ataizi’ye tokat atan eski manken Sevda Demirel’i getirdi ve sosyal medyada kullanıcılar iki görüntüyü birleştirerek paylaşımlarda bulundu.

Sevda Demirel de bu görüntülerden birini paylaşarak “Biz Türkler dünyanın en komik milletiyiz yemin ederim” notunu düştü. Başka bir paylaşımda ise Demirel, “Herkes bir gün tokat atacak” yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

22 yıl önce Cem Davran ile Hande Ataizi’nin sunduğu ‘İki Kere Kiki’ adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk oldu. Programda, Arto’nun da kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı.

Ataizi, ‘”Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı” deyince, Demirel de, “Ne dedin sen, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben senin gibi camlara çıkıp donumu çıkarmadım. Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı” diyerek Hande Ataizi’ye tokat attı.

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