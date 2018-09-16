Sevda Ferdağ yoğun bakıma kaldırıldı
‘Felaket Tellalı’ lakaplı ünlü sanatçı Onur Akay, “Sevda Ferdağ’dan kötü haber!” başlıklı bugünkü yazısında, 76 yaşındaki Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Sevda Ferdağ’ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu ve Ferdağ için dua istedi.
ACİLEN AMELİYATA ALINDI
Sevda Ferdağ’ın evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Onur Akay, “Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ, evinde aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı” ifadelerini kullandı.