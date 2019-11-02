Sevgili Geçmiş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevgili Geçmiş 2. son bölüm izle…

Sevgili Geçmiş'in 2. son bölümünün yayınlanmasıyla 3. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Son bölümde Tekin’in ölümünün ardından İpek ile Deren yıkılmış ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Azra her şeye rağmen olanlar karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışmaktadır. Peki Sevgili Geçmiş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevgili Geçmiş’in son bölümünde düğün sonrasında Refik'in adamlarıyla saldırmasının ardından Sinan, Tekin Malik'e iyice bilenir. Hesap sormak için onun peşine düşer ama Tekin ortada yoktur. Sinan'ın Tekin'i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar. İzmir'e dönen Deren'i hastanede bir sürpriz beklemektedir. Sevgili Geçmiş’in 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm izleme linki hakkında detaylar şöyle…

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir olacak.

SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMAN İZLE

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜM İZLE

ÇİLEM KÖTÜ DURUMDA

Cemal, son onda kurtardığı Çilem'i tedavi için Deren'in ailesinin hastanesine getirmiştir. Çilem çok kötü durumdadır. Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan'ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal'in Cahide'ye bir teklifi vardır.