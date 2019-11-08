Sevgili Geçmiş 4. yeni bölüm fragmanı | ön izleme yayınlandı! Sevgili Geçmiş 3. bölüm izle…

Star’da Sevgili Geçmiş dizisinin 3. son bölümü izleyicilerle buluştu. Son bölümde; Polislerin Sinan’ı göz altına almasının ardından İpek ve kardeşlerinin üzerindeki şüphe biraz olsun dağılır ama İpek'in vicdanı Sinan'ın masum olduğu halde suçlanmasına razı olmaz.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 4. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜM İZLE

Deren ailelerinin geçmişlerini öğrenecekleri dosyanın peşindedir. Deren'e yardım etmek için Kenan harekete geçer. Azra'nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir'le birlikte İzmir'e gider. Ama Çilem ile Azra'nın İzmir'de karşılaşmaları büyük hesaplaşmanın fitilini ateşeler. Cahide, Cemal'in teklifini düşünür. Kabul etmeye karar verir ama bir şartı vardır