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Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevgili Geçmiş 5. son bölüm izle
Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevgili Geçmiş 5. son bölüm izle
Sevgili Geçmiş 5. son bölümü Star'da yayınlandı. Sevgili Geçmiş son bölümde; Cahide kızlarının yerini öğrenmek için her yolu deniyor ama Cemal'den hiçbir bilgi alamıyor. Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı merak ediliyor. Sevgili Geçmiş 5. son bölüm izleme linki haberimizin içerisinde yer alıyor.
Magazin 22 Kasım 2019 - 22:22

Star'da Sevgili Geçmiş dizisinin 5. son bölümü izleyicilerle buluştu. Son bölümde; Azra, başka kimsenin canı yanmasın diye Okan'ın yanında kalmaya karar verir. Sevgili Geçmiş son bölüm izlemek linki haberimizde yer alıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜM İZLE

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemal sonunda Cahide'yi bulmuştur. Cahide, Cemal'den kızlarının yerini öğrenmek ister ama Cemal söylemez. İpek ve Deren, Okan’ın yanında kalmaya karar veren Azra’ya ulaşsa da Azra'yı geri dönmeye ikna edemezler.

Cemal'den kızlarının yerini öğrenemeyen Cahide, yanında kaldığı Afet'ten yardım ister. Afet, Cahide'nin İpek'in gerçek annesi olduğunu öğrenince onu Güneşlibahçe'den uzaklaştırmanın yollarını arar.