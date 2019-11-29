Sevgili Geçmiş 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevgili Geçmiş 6. son bölüm izle

Sevgili Geçmiş 6. son bölümü Star'da yayınlandı. Sevgili Geçmiş son bölümde; Cahide sonunda kızlarına kavuşuyor. Sevgili Geçmiş 7. yeni bölüm fragmanı ile merak edilen detaylar ortaya çıkacak. Peki Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevgili Geçmiş 6. son bölüm izleme linki haberimizin içerisinde yer alıyor.

Star’da Sevgili Geçmiş dizisinin 6. son bölümü izleyicilerle buluştu. Son bölümde; Cahide kızlarına kavuşuyor ancak kızlarından beklemediği tepkiler alıyor. Sevgili Geçmiş son bölüm izleme linki ve Sevgili Geçmiş 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. STAR TV tarafından Sevgili Geçmiş 7. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEVGİLİ GEÇMİŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜM İZLE

SEVGİLİ GEÇMİŞ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir.

İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem tavrını belirlemiştir: Cahide'yi hayatı boyunca annesi olarak kabul etmeyecektir.

Cahide, Cemal'den kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Eski bir mahkûm olan arkadaşından bu konuda yardım ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır.