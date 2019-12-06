Sevgili Geçmiş 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sevgili Geçmiş 7. son bölüm izle

Sevgili Geçmiş 7. son bölümü Star'da yayınlandı. Sevgili Geçmiş son bölümde; Sinan, Tekin Malik'in kimin öldürdüğünü öğrenmiştir. Büyük şok yaşayan Sinan, kızları ihbar edecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Sevgili Geçmiş 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevgili Geçmiş son bölüm izleme linki haberimizin içerisinde yer alıyor.

Star'da Sevgili Geçmiş dizisinin 7. son bölümü izleyicilerle buluştu. Son bölümde; Cahide, Cemal'i ortadan kaldırmak için bir plan yapar. Sevgili Geçmiş son bölüm izleme linki ve Sevgili Geçmiş 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevgili Geçmiş fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragramnı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEVGİLİ GEÇMİŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜM İZLE

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cemal, Tekin Malik'in arabasının yerini ihbar ederek Cahide'yi iyice köşeye sıkıştırmıştır. Cahide'ye iki seçenek sunar… Ya onunla evlenecektir ya da kızları cezaevine girecektir.

Sinan, Tekin Malik'i kızların öldürdüğünü öğrenmiştir. İpek, Sinan'ın kendilerini ihbar edip etmeyeceğini anlayamaz. Sinan hiçbir şey söylemeden çekip gider. Polis Büyük Ev'in kapısına dayandığında İpek ve kızlar Sinan'ın kendilerini ele verdiğini düşünürler.

Cahide, Cemal'i ortadan kaldırmak için bir plan yapar. Araba ile nikaha gittikleri sırada Cahide Cemal'e saldırır, araba kontrolden çıkar ve birlikte denize uçarlar. Cemal sudan çıkar; kurtulmuştur ancak Cahide yoktur.