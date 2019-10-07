Sevgili Geçmiş dizisi başlama tarihi belli oldu! İşte Sevgili Geçmiş oyuncu kadrosu…

Üç kız kardeş ve sakladıkları büyük sır etrafından gelişen olayları ele alan Sevgili Geçmiş Star ekranlarında seyircilerle buluşacak. “Sevgili Geçmiş” in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.
SEVGİLİ GEÇMİŞ İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Sevgili Geçmiş, 25 Ekim Cuma günü saat 20:00’de yayınlanmaya başlayacak.
SEVGİLİ GEÇMİŞ FRAGMANI
SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI
Cahide Esen Karalar / Ece Uslu
Cemal Karalar / Emre Kınay
İpek Gencer / Sevda Erginci
Sinan Malik / Seçkin Özdemir
Deren Kutlu / Melis Sezen
Kenan Soykan / Burak Yamantürk
Azra Yılmaz / Özge Özacar
Mahir Denizhan / Burak Çelik
Çilem Akan / Elifcan Ongurlar
SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.