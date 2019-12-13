Sevgili Geçmiş neden final yapıyor? Sevgili Geçmiş final bölümü izle!

Sevgili Geçmiş 8. bölümü ile final yapıyor. Final bölümünde; Cahide ve kızlar köşeye sıkışıyor. Peki Sevgili Geçmiş neden final yapıyor? İşte final bölümü izleme linki...

Yeni sezon dizilerinden Sevgili Geçmiş 8. bölümüyle final yapıyor. Dizinin başrol oyuncusu Ece Uslu final haberini duygusal bir mesajla sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Sezona iddialı giriş yapan dizilerden olan Sevgili Geçmiş reytinglere yenildi.

FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Cemal, Cahide'nin planından kızların da haberdar olduğunu ve oyunun içinde olduklarını öğrenir. Cahide ve kızlar köşeye sıkışmıştır. Cemal'e hiçbir şey belli etmeden yurtdışına kaçış planını gerçekleştirmek isterler. Bu konuda Sinan kızlara yardımcı olur. Cemal büyük eve yerleşerek Cahide ve kızların hayatını kabusa çevirir. Kaçış planından haberdar olduğunda kızlar çoktan gemiye binmek üzeredir. Cemal kızlara yetişmek isterken Kenan da Cemal hakkındaki her şeyi öğrenmiş ve polisle Cemal'i yakalamak üzere yola çıkmıştır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE