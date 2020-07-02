Sevgilisi Deniz Bulutsuz ile kavga eden Ozan Güven kendisini savundu

Sevgilisi Deniz Bulutsuz ile kavga eden Ozan Güven kendisini savundu

Deniz Bulutsuz'un 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikayet ettiği erkek arkadaşı Ozan Güven de savcılıkta verdiği ifadenin ardından şikayetçi oldu. "Bu olay kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğim için bana kurulan bir komplodan ibarettir" diyen Ozan Güven, Bulutsuz'un 'iftira', 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Güven ifadesinde, "Ben kendisine şiddet uygulamadım. Tam tersine o benim üzerime saldırdı, tırmalayarak yüzümü çizdi ve bana vurdu. Her yerim yara bere içinde morluklarla dolu idi" dedi.

Ozan Güven yazılı ve sözlü olarak savcılığa verdiği ifade de şunları anlattı;

OZAN GÜVEN KENDİSİNİ SAVUNDU



“Deniz Bulutsuz ile 6 aydır devam eden duygusal bir ilişkimiz vardı. Deniz, en ufak tartışmada büyük tepkiler veriyordu. Hatta bir tartışma sonrası bayılma numarası yaptı. Deniz, annesinin ilişkimize karşı çıktığını söylüyordu. Ailesi ile tanışarak güzel bir ilişki kurdum

“BENİ BANYOYA KİTLEDİ”

Son olaydan kısa süre önce Bodrum’a tatile gittik. Tatilde Deniz’in tartışma çıkarması üzerine ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine beni banyoya kilitledi. Uzun süre affetmem için ikna etmeye çalıştı. Bu durumdan çok rahatsız oldum. Dönüş yolunda benden bir şans daha istedi.

“BEN KÜSMEM GEREKİYORDU”

“12 Haziran’da gittikleri kutlama yemeğinden sonra Ramazan adındaki arkadaşımıza uğradık. Deniz Bulutsuz’un eski sevgilisi ile ilişkisini anlatmaya başladı. Buna çok bozuldum. Benim evime gittiğimizde Deniz iğneleyici laflar sokmaya başladı. Deniz’e, ‘Bak yapma üzerime gelme. Konuyu uzatmadım sen de uzatma’ dedim. Esasen ben küsmem gerekirken ben yine saatlerce kendimi açıklama ile uğraştım.

“ÇENESİNİ BANTLADIM”

“Yatağa gittiğimde uyumuyordu. Yorganı usulca kaldırdım. Yorgana tekme atmasıyla yorganla birlikte abajur yere düştü. Abajurun şapkası çıktı. Yerden almak isterken Deniz sapını çekti ve o sırada çenesinde sıyrık oluştu. Yara bandı ile çenesini bantladım. Bağırmaya,kendini yerden yere atmaya başladı”

“YÜZÜMÜ ÇİZDİ SAÇLARIMI ÇEKTİ”

“Çılgına dönmüş gibiydi. ‘Sen benden ayrılıyorsun. ben de seni rezil edeceğim. Seni Türkiye’ye kadın döven adam olarak tanıtacağım’ dedi. Üzerime saldırarak yüzüme, ellerime, kollarıma her tarafıma çılgınca vurmaya başladı. Yüzümü çizdi, saçlarımı çekti sakinleşmedi.

“GÖRÜŞMEK İSTEMEYİNCE TEHDİTLER BAŞLADI”

“Beni sürekli rezil etmekle tehdit etti. Kendim yara bere içinde kalmama rağmen bir tokat dahi vurmadım. Şoförümü arayıp Deniz’i götürmesini istedim. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi Deniz, benim arabamı isteyip Bursa’ya bir arkadaşına gelinlik almaya gitti. Daha sonra şoförümü arayıp ‘Bana Ozan’ı getir’ diye mesaj atmış. Ben gitmeyince bu defa ‘Hastaneye karakola giderim’ diye tehdit etmeye başladı.

“HER YERİM MORLUKLARLA DOLU “

“Ben kendisini şiddet uygulamadım. Tam tersine o benim üzerime saldırdı, tırmalayarak yüzümü çizdi ve bana vurdu. Çerçevelerin üzerine ittirdi. Belki sinirsel belki yara berelerin yarattığı enfeksiyon etkisiyle ateşlendim. Kendimi halsiz ve bitkin hissedince acile gittim. Doktor halimi görünce bu yaralanmalar nedenini sordu. Bir arkadaşımla tartıştığımı söyleyince, “Bunu adli vaka olarak kayıtlara geçmek zorundayım” dedi. Olay gecesi yaralanma ile hastane raporum mevcuttur. Kendisinden şikayetçiyim. Her yerim yara bere içinde morluklarla dolu idi. Bu olay kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğim için bana kurulan bir komplodan ibarettir” dedi.

