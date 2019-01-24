Sevgilisi onu motive ediyor

Müge Boz, mutlu bir birliktelik yaşadığı Cenk Gelen ile spor salonuna birlikte gidiyor. Spor yapmak isteyip de motivasyon eksikliği çekenler için bir fotoğraf paylaşan Boz, şu notu da takipçileriyle paylaştı: “Beraber motive olabileceğiniz, hedefler belirleyebileceğiniz birisi varsa spor yapmak çok daha eğlenceli ve kolay bence. Tek başıma spor yapmayı hiç sevmem, hemen sıkılırım. Siz de benzer duygulardaysanız etrafınızdakileri bir düşünün bakalım. Kimler spor arkadaşınız olabilir?”