Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sevgilisi onu motive ediyor
Sevgilisi onu motive ediyor
Güzel oyuncu Müge Boz, sevgilisi Cenk Genel ile birlikte formunu koruyor.
Magazin 24 Ocak 2019 - 14:10

Müge Boz, mutlu bir birliktelik yaşadığı Cenk Gelen ile spor salonuna birlikte gidiyor. Spor yapmak isteyip de motivasyon eksikliği çekenler için bir fotoğraf paylaşan Boz, şu notu da takipçileriyle paylaştı: “Beraber motive olabileceğiniz, hedefler belirleyebileceğiniz birisi varsa spor yapmak çok daha eğlenceli ve kolay bence. Tek başıma spor yapmayı hiç sevmem, hemen sıkılırım. Siz de benzer duygulardaysanız etrafınızdakileri bir düşünün bakalım. Kimler spor arkadaşınız olabilir?”

mboz
Etiketler