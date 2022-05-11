Sevgilisinden ayrılan Dua Lipa’dan samimi açıklamalar

İngiliz pop yıldızı Dua Lipa uzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Anwar Hadid'den ayrıldıktan sonra özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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26 yaşındaki pop şarkıcısı Dua Lipa, 5 ay önce ayrıldığı sevgilisi Anwar Hadid’den sonraki hayatını açık yüreklilikle anlattı.

Daily Mail’in haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcı, iki yıl birlikte olduğu sevgilisinden ayrıldıktan sonra “kendi hayatına” odaklanmaya başladığını aktardı.

Vogue’un Haziran/Temmuz sayısının ön kapağını süsleyen Dua Lipa, birçok farklı kıyafetle objektif karşısına geçerken samimi açıklamalar da yaptı.

“Hayatımın bir sonraki bölümü, yalnız ve gerçekten iyi olmakla ilgili. İnternetteki bazı insanlar, ‘Ah, Dua akşam yemeğine tek başına çıktı’ dedi, oysa ki ben bunu her zaman yaparım.”

“Bence bunu her zaman yaparsan harika olur. Kendinden çok emin olmalısın. Ama benim için yine de büyük bir adımdı. Gergindim – mesela ne yapacağım? Sürekli telefonumla oynamak istemiyorum. Sadece kendim için orada olabileceğimi bilmek istiyorum, anlıyor musun?” sözleriyle kendini ifade etti.

Dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in kardeşi olan 22 yaşındaki Anwar Hadid de modellik yapıyor.

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