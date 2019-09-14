Sevgilisinden şiddet gören Ceren Kaplakarslan’ın son hali

Bir dönem şarkıcı Rafet El Roman ile yaptığı evlilik ile adını duyuran Ceren Kaplakarslan ve annesi sevgilisi tarafından darp edilmişti. Yaşanan bu sürecin ardından can güvenliğinin olmadığını düşünen Kaplakarslan yurt dışına uçtu. Yaşanan bu olay sonrası Ceren Kaplakarslan’ın son hali sevenlerini üzdü.



NE OLMUŞTU?

Olay, 1 Eylül akşamı Ataşehir'de meydana geldi. Şarkıcı Rafel El Roman'ın eski eşi olan 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan,annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye, Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran da geldi. Kontrolün ardından hastaneden çıkıp annesiyle birlikte aracına doğru yürüyen Ceren Kaplakarslan'ın yanına yaklaşan Temel Kankıran, “Seninle konuşmam lazım” dedi.

TABANCANIN KABZASIYLA ANNE VE KIZA VURDU

İkili beraber yürürken, tartışma çıktı. Tartışma sırasından Temel Kankıran, belindeki tabancayı çekip, Ceren Kaplakarslan'ın başına dayadı. Araya giren yine oyunculuk yapan Nuray Deveci Yeşiltepe, kızını araca bindirdi. Ancak Temel Kankıran, bu kez de silahın kabzasıyla Nuray Deveci Yeşiltepe'ye vurdu. Araçtan inen Ceren Kaplakarslan'ın yüzüne de tabancanın kabzasıyla vuran Temel Kankıran, anne ve kızı yerde tekmeledi.

