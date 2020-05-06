Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Sermiyan Midyat kendisini savundu

Bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, "Benim kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Bu erkekliğe sığmaz" diyerek kendisini savundu.

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar ile aşk yaşamaya başladı. Aralarındaki 16 yaş farktan dolayı çok konuşulan çift, bu kez de şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde karakola giden Yaşar, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyerek şikayette bulundu. Sermiyan Midyat ise konu hakkında konuşarak kendisini savundu.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET GEREKÇESİYLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Sermiyan Midyat ve oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar, önceki gece karakolluk oldu. Fenerbahçe’deki evde ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında şikayette bulundu.

“BEN AŞIK OLDUM, KARIM OLMASINI İSTEDİM”

“Yaşar ile bir hafta önce ayrıldıklarını söyleyen Sermiyan Midyat, TV100’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdıysa bozsun. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. Ailelerimiz tanıştı. İki aydır aynı evdeydik ama olmadı. Ayrıldık.”