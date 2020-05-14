Sevim Emre: Salak biri zaman koymuş

Sevim Emre şoförlü aracıyla önceki gün Aşiyan sahilinde görüntülendi. Evde eksikleri olduğu için alışverişe çıktığını belirten Emre, “Orhan baba riskli, onun çıkması doğru değil. Evde mutlu, ben de alışveriş için çıktım” diye konuştu.

Bir muhabirin siz yaş sınırına takılıyor musunuz? sorusuna, “Salak biri bir zaman koymuş, yaşım o kadar değil. Nüfus kağıdımı da gösterdim daha önce” diyerek Google’da yazan yaşının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sevim Emre Google’da (75) 2 Temmuz 1944 doğumlu gözüküyor.