Sevinç Erbulak kimdir? Sevinç Erbulak nereli ve kaç yaşında?

Sevinç Erbulak, 1975 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Süper Baba dizisi ile geçen Sevinç Erbulak ile ilgili merak edilenler haberimizde... Sevinç Erbulak nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide Mihriban karakterini canlandıran Sevinç Erbulak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sevinç Erbulak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SEVİNÇ ERBULAK KİMDİR?

Sevinç Erbulak, 20 Ekim 1975 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale Bölümü'nde tamamlamıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi alan Sevinç Erbulak, 1993 yılında Süper Baba dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Baba Evi, Kuzenlerim, Çemberimde Gül Oya, Son Bahar, Bebek İşi dizilerinde rol alan Sevinç Erbulak, şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Mihriban karakterine hayat vermektedir. Sevinç Erbulak, 1.60 metre boyunda, 63 kilo ve Terazi burcudur.

Sevinç Erbulak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Erkenci Kuş (Mihriban) (TV Dizisi)

2018 – Darısı Başımıza (Şerife) (TV Dizisi)

2016-2017 – No: 309 (Betül) (TV Dizisi)

2015 – Perdesiz Sahneler (Sinema Filmi)

2014 – Karışık Kaset (Feride) (Sinema Filmi)

2013 – Kor (Kısa Film)

2013 – Bebek İşi (Sabahat) (TV Dizisi)

2012 – Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Prensesin Uykusu (Seçil) (Sinema Filmi)

2008-2009 Son Bahar (Ruhsar) (TV Dizisi)

2006- Beş Vakit (Yakup Anne) (Sinema Filmi)

2005- Çat Kapı (Zeynep) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Sakine) (TV Dizisi)

2002-2003 – Kuzenlerim (Ece) (TV Dizisi)

2001 – Fidan Hanım’a Ne oldu? (Nur) (TV Filmi)

2001 – Babam ve Biz (TV Dizisi)

2000 – Yaralı Kurt (Gül) (Sinema Filmi)

2000 – Ağaçlar Ayakta Ölür – Ayşe (Sinema Filmi)

1997-2000 – Baba Evi (Bilge)

1993-1997 – Süper Baba (Zeynep Aksu) (TV Dizisi)