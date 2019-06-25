Sevinç Erbulak: Olmayan tek şey, instagram hesabın

Annesi Füsun Erbulak’ın 76. yaşını instagram hesabına yazdığı uzun ve anlamlı satırlarla kutlayan Sevinç Erbulak, birlikte çekilmiş fotoğraflarından oluşturduğu bir seçkinin eşliğinde şu ifadeleri kullandı:

“Annem, senin instagramın yok o yüzden bu yazdıklarımı Kavin senin doğumgünü pastanı yaptıktan ve dolaba sakladıktan sonra okuyacaksın… O yüzden gönül rahatlığıyla devam ediyorum… Bugün senin 76. yaş günün. Bu dünyada bunca zamandır varsın ve kızımla bana, onunla baş etmeyi, zaman zaman ona ters düşmeyi göze almayı, ama hep dans etmeyi, müziğin sesini duymayı öğretiyorsun.

İkimiz de sana epey bir borçluyuz, neden biliyor musun ? İlk nedeni çok basit. Çünkü anneler kızlarının da, kızlarının kızlarının da varlık sebebi. Çünkü kedilerle uyumayı, insanları sınıflara ayırmamayı, olası tüm ikinci şansların etrafta olduğunu, binde bir ile de olsa gerçekleşen ihtimallerin hayallerini kurmayı, vicdan terazisinin üzerinde gram ölçü biriminin bile ağırlık yapacağını senden öğrendik.

Varlığının kökleri bize hep mücadele etmeyi hatırlatıyor. Kavin'in derin susmalarında, benim heyecanınca ellerimin terlemesi ile kekelemeye başlamamda da sadece sen varsın. İyi ki kızın olarak beni seçtin, daha nice turuncu yelekli rafting günümüz, görülecek çok kasaba, yaşanacak çok şey var anne. Olmayan tek şey, instagram hesabın. Harika bir belediye başkanımız bile var anne. Her şey çok çok çok güzel olacak…