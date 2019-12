Sevinç Erbulak: Yemin ederim ki benim evet

Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Süper Baba dizisi ile geçen Sevinç Erbulak, tiyatrocu anne babanın kızı olmanın verdiği bir heyecan ile hayatını bu şekilde kurmuş bir isim… Sahne tozunu çok erken yaşlarda yutmuş olan Sevinç Erbulak, o yıllara ait bir fotoğrafla karşılaşınca şu yorumları yaptı:

“Nesrin'den hayatımın armağanını aldım. Arşivden çıkmış bu kız çocuğunu bulup bana yollamış. Yemin ederim ki benim evet. Sene 1993, Şehir Tiyatrosuna girdiğim sene olur kendisi. Hakan Altıner'in yönettiği “İstanbul'un gözleri mahmur” oyununda Ayla Algan'ın gençliğini oynuyorum. Oynuyorum dediysem düğün sahnesinde gelin oluyorum, işim o kadar.. Üzerimde tiyatromuza bağışlanan bir gelinlik var. Kimbilir hangi konaktan onca yolu aşmış da gelmiş, üzerindeki çiçek işlemelerine tek tek taşlar işlenmiş bir gelinlik. Sanki kostüm provasına dün gitmişim de yarın prömiyer var gibi. Öyle bir geçmiş ki zaman, tutabilene aşkolsun. İki his aynı anda, yan yana duruyorlar…”

O yıllardaki görüntüsüne dair birkaç şey de söylemeyi ihmal etmeyen Erbulak duygusal ifadelere imza attı:

“Kaşlarımın ortası neden bu kadar açık, onu bilmiyorum. Buna inanmışım ki öyle. Kimse de uyarmadığına göre uzun süre öyle kalmışlar… Ve bu düğün sahnesinde kendimi çok önemli hissediyorum, her gece. Berrin, Serra, Hümeyra, Ayla abla, Toron hoca, yok yok. Her gece onları izleyip bir gün onlar gibi oynamak için dua ediyorum…Tek muradım oyuncu olabilmek. Yazacaklarım bitmez, öyle bir fotoğraf. Haydi gönder tuşuna basayım artık. Son olarak, bir sahnede arka ortadan öne doğru yürüyüp bir poz veriyorum ve kendimi tanıtmak için “besleme” diyorum. Her gece beş hecesinde sesim titriyor ve “le” hecesinde sesim içime saklanıyor. Ciddiyim bak.”