Sevinç Gürşen kimdir? Sevinç Gürşen nereli ve kaç yaşında?

Sevinç Gürşen, 1979 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Mahallenin Muhtarları dizisi ile çıkan Sevinç Gürşen hakkında merak edilenler haberimizde... Sevinç Gürşen nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterini canlandıran Sevinç Gürşen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sevinç Gürşen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SEVİNÇ GÜRŞEN KİMDİR?

Sevinç Gürşen, 23 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

Çakallarla Dans Hastasıyız Dede, Günaydın İstanbul Kardeş, Mahallenin Muhtarları, Ruhsar, Baskül Ailesi, Ateş Dansı, Yılan Hikayesi, Ah Bir Zengin Olsam, Evdeki Yabancı, Kuzenlerim, Biz Size Aşık Olduk, Mihriban, Aslı ile Kerem, Canım Annem, Gümüş, Papatyam, Doktorlar, Uçurum, Ötesiz İnsanlar gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hatice karakterine hayat veren Sevinç Gürşen, 1.78 metre boyunda, 57 kilo ve Kova burcudur.

Sevinç Gürşen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hatice) (TV Dizisi)

2019 – Aman Reis Duymasın (Hatice) (Sinema Filmi)

2014 – Kod Adı: Reaksiyon (Sedef) (TV Dizisi)

2013 – Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Sinema Filmi)

2011 – Papatyam (Jale) (TV Dizisi)

2011 – Doktorlar (Aslı) (TV Dizisi)

2010 – Çakallarla Dans (Necla) (Sinema Filmi)

2005 – Gümüş (Bahar) (TV Dizisi)

2004 – Canım Annem (Deniz) (TV Dizisi)

2004 – Metro Palas (Gaye) (TV Dizisi)

2002 – Aslı ile Kerem (TV Dizisi)

2002 – Mihriban (Deniz) (TV Dizisi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Sinem) (TV Dizisi)

2002 – Kuzenlerim (Asya) (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Yabancı (Pelin) (TV Dizisi)

1999 – Günaydın İstanbul Kardeş (TV Filmi)

1999 – Demir Leblebi (TV Dizisi)

1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Buket)

1999 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)

1998 – Ateş Dansı (Bahar) (TV Dizisi)

1997 – Baskül Ailesi (TV Dizisi)

1997 – Ruhsar (TV Dizisi)

1992 – Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi)