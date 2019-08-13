Seviyorum Ama Arkadaşça konusu ne? Seviyorum Ama Arkadaşça oyuncuları…

Seviyorum Ama Arkadaşça filmi TV'de ilk kez bu akşam yayınlanacak. Romantik komedi türündeki filmin başrollerinde Hande Subaşı ve Gökhan Keser yer alıyor. Peki Seviyorum Ama Arkadaşça konusu ne, oyuncuları kimler?

Geçmişe dayalı bir kalp kırıklılığından yola çıkan Seviyorum Ama Arkadaşça filmi televizyonda ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. İşte Seviyorum Ama Arkadaşça oyuncuları ve konusu…

SEVİYORUM AMA ARKADAŞÇA KONUSU

Can lise çağlarında herkesin ortasında “seni seviyorum…. ama arkadaşça” diyerek kalbini kırdığı Aslı'nın kendisine ah etmesi üzerine yılları hep reddedilerek geçirmiştir. Can'ın bu haline dayanamayan ailesi, bir gün kurşun döktürmek için bir kadın çağırırlar. Kadın Can'ın geçmişten yaptığı bu küçük düşürme anını tarif eder. Yağmurlu bir gündür, bir kızın ahını almıştır, adı A harfi ile başlamaktadır. 4 gün içinde (kanlı dolunaya kadar) kızı bulup gönlünü almaları gerekmektedir. Can kankası Erdi ile kafa kafaya verip kızın kim olduğunu düşünür. Ve Erdi sonunda Aşkım'ı hatırlar. Ne var ki hatırladığı yanlış kişidir.

SEVİYORUM AMA ARKADAŞÇA OYUNCULARI

Yönetmelik koltuğunda Süleyman Seçik’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Hande Subaşı , Gökhan Keser, İpek Bağrıaçık, Bengi İdil Uras yer alıyor.