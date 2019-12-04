Şevkat Yerimdar 2 oyuncuları kimler? Şevkat Yerimdar filmi konusu ne?

Vizyona girdiği ilk filmiyle sezonun en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Şevkat Yerimdar’ın devam filmi ikinci macera ile devam ediyor. Sevgilisi Pelin ile düğün hazırlığı yapan Şevkat, para bulabilmek için dedesinden kalan evi satmaya karar verir ve Ankara’ya gelir. Şevkat Yerimdar, Yine birbirinden komik hikayelerin içerisinde kendini bulur. İşte Şevkat Yerimdar 2 hakkında merak edilenler...

İlk filmin ardından sevilen bir karakter olan Şevkat Yerimdar bu kez macerasına Ankara’da devam ediyor. Dedesinden kalan evi satmak için gelen Şevkat Yerimdar’ı birbirinden komik durumlar bekliyor. Peki, Şevkat Yerimdar 2 oyuncuları kim, konusu ne?

ŞEVKAT YERİMDAR 2 KONUSU

Sevgilisi Pelin ile düğün hazırlığı yapan Şevkat, para bulabilmek için dedesinden kalan evi satmaya karar verir ve Ankara'ya gelir. Aslında evi satıp hemen geri dönmeyi planlamaktadır, ama arabasının önüne atlayan Sarper bütün planlarını alt üst eder. Sarper'in sevdiği kız ile evlenebilmesi için olaya dahil olan Şevkat bu sırada rüyasında ölmüş dedesini görür. Dedesinin dediğine göre evin altında yatır vardır ve kesinlikle satılmaması gerekmektedir. Ancak evi paragöz bir müteahhite satan Şevkat'in evi geri alması hiç kolay olmayacaktır.

ŞEVKAT YERİMDAR 2 OYUNCULARI

Şevkat Yerimdar'ın devam filmi olan Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok'un senaristi ve yönetmeni ilk filmde olduğu gibi yine Bülent İşbilen. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Mustafa Bilgin, Aslı İnandık gibi oyuncular yer almakta.