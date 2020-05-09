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Şevket Çoruh dizisini böyle anonsladı!
Şevket Çoruh dizisini böyle anonsladı!
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar, dün akşam yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin oyuncularından Şevket Çoruh yeni bölüm tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı.
Magazin 9 Mayıs 2020 - 09:36

Corona virüsü nedeniyle, setine bir kaç haftalık ara veren Arka Sokaklar’da dün akşam yeni bölüm heyecanı yaşandı. Arka Sokaklar setinde alınan önlemlerle çekilen dizi 8 Mayıs tarihinde 551. bölümü ile ekranlara geldi.

Dizide Mesut komiser rolünde izlediğimiz Şevket Çoruh da sosyal medya hesabından yaptğı paylaşımla dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağını takipçileriyle paylaştı.

Çoruh paylaşımına şu notu düştü: “Mesut _ Aaaaaa bu akşam yayın varmış Usta Hüsnü _ Hemde yeni bölüm”

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