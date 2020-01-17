Şevket Çoruh’tan Arka Sokaklar paylaşımı

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekibin maceralarını izlediğimiz Arka Sokaklar dizisi Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başardı. 2006 yılından bu yana ekran macerasını sürdüren dizinin değişmeyen isimlerinden Şevket Çoruh, dizi setinden yaptığı paylaşımla takipçileri ve sevenlerini mutlu etti.

Zafer Ergin ve Özgür Ozan gibi usta isimlerle başrolünü paylaştığı dizinin setinde çay içerken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşan oyuncu Şevket Çoruh, ‘541. Cuma, set, çay, arka sokaklar’ notlarıyla dizinin çekimlerinin sürdüğünü gösterdi. Zaman zaman sezon finallerinde uzun soluklu yapımdan ayrılacağı sinyallerini verse de yaklaşık 13 yıldır dizinin kadrosunda bulunan başarılı oyuncu görünen o ki diziye olan ilgi devam ettikçe kadrodaki yerini koruyacak.