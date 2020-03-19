Şevket Çoruh’tan ‘çay, kahve bedava’ müjdesi

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh aynı zamanda bir tiyatro sahibi, durum böyle olunca da Corona virüsünün yakından etkilediği isimler arasında yer alıyor.

Virüs salgını nedeniyle oyunlarına ara vermek zorunda kalan ve perdelerini bir süre için kapatan Baba Sahne kurucusu Şevket Çoruh, takipçilerinin moralini yükselten bir paylaşımda bulundu.

Salgın tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından tiyatroseverlerle buluşmak istediğini söyleyen Çoruh, takipçilerine bir de söz verdi.

Başarılı oyuncu Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sayın seyircilerimiz evde sıkıldığınızı tiyatroyu özlediğinizi biliyorum. Burdan söz olsun tiyatroya döndüğümüz ilk oyunun perde arasında çayı kahveyi bedava yapacağız.”