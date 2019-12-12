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Şevket Çoruh’u ‘Kemal Sunal’a benzettiler
Şevket Çoruh’u ‘Kemal Sunal’a benzettiler
'Arka Sokaklar' dizisinin Mesut Komiseri oyuncu Şevket Çoruh, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yılların nasıl da hızlı geçtiğini gözler önüne serdi.
Magazin 12 Aralık 2019 - 14:36

Ekranların uzun soluklu dizilerinden ‘Arka Sokaklar’da izlediğimiz Şevket Çoruh, başarılı oyunculuk kariyerini açtığı tiyatro sahnesi ve burada sergilediği oyunlarla taçlandırırken bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle arasındaki bağını koruyor. Instagram’da çok faal olmasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandıran Çoruh, bu defa bir TBT ile sevenlerinin karşısına çıktı. Başında bir aşçı şapkası varken çekilmiş fotoğrafını gündemdeki yarışma programlarına atıfta bulunarak : “Old Master Chef hıhıhıhıhıı” notuyla paylaşan Çoruh’un bu gençlik fotoğrafı çok farklı isimlere benzetildi. İşte Şevket Çoruh’un TBT’sine gelen o yorumlar:

slymn_y34
Şevket Bayülgen

htce_erdogrul
Mesut Komserim bildigin şabanmişsin o zaman

emrefidan6
Kemal Sunal'ın gençliğine benziyormuş başkomiserim

fatma.toraman78
Biraz şabana benzettim

papatya1881fb
Okan Bayülgen sandım

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