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Şevket Hoca olaylı döndü! ‘Ballı’ siyaset göndermesi…
Şevket Hoca olaylı döndü! ‘Ballı’ siyaset göndermesi…
Oyuncu Çağlar Çorumlu, Güldür Güldür ekibine yaklaşık iki yıl aradan sonra geri döndü. Eşofmanlı Şevket Hoca karakteri ile seyirci karşısına çıkan Çorumlu, yaptığı siyasi göndermeyle programa damga vurdu.
Magazin 7 Ekim 2019 - 14:00

Güldür Güldür ekibindeki yerini Gülse Birsel’in Jet Sosyete dizisinde yer almak üzere bırakan ancak diziden umduklarını elde edemeyince de yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra yeniden Güldür Güldür’e dönen Çağlar Çorumlu, programın geride bıraktığımız gün yayınlanan bölümünde çarpıcı bir göndermeye imza attı. Skeç boyunca elindeki balın tanıtımını yapan ve güç verdiğini söyleyen Şevket Hoca, skeçin sonunda bu balı kendisine soru soran ekip arkadaşlarına veriyor ve onlar tarafından götürülürken de siyaset göndermesi yaparak şu sözleri sarf ediyor:

 

“İşte gördüğünüz gibi bunlara kuvvet verdik, kuvvet döndü bizi vurdu siyasette aynı böyle bal gibi verdiğiniz kuvvet size geri dönüverir”

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Son güncelleme: 14:02 - 07.10.2019
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