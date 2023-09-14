Şevval Şahin: Bacak boyum kadar olmazsa olmaz
24 yaşına basan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu tarafından gönderilen doğum günü çiçeğini sosyal medya hesabından "Bacak boyum kadar olmazsa olmaz" notuyla paylaştı.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Şevval Şahin, 24 yaşına girdi.
Bir süredir Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşayan 2018 Türkiye Güzeli, sevgilisinden gelen doğum günü çiçeğini Instagram hesabından yayınladı.
Şevval Şahin devasa boyutta gül buketini “Bacak boyum kadar olmazsa olmaz. Aşkım seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.
Şahin, daha önce yaptığı açıklamada “Boyum 1.82, bacak boyum da 1.10 cm” demişti.