Şevval Şahin cinsel içerikli mesaj iddialarına yanıt verdi

Yiğit Marcus Aral'ın, eski sevgilisi Şevval Şahin'in telefonunu hack'lediği ve yakın çevresine cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Şahin'den açıklama geldi.

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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral ayrıldı.

Ayrılıktan sonra Aral’ın eski sevgilisinin telefonunu hack’lediği cinsel içerikli mesajları telefon listesindeki kişilere attığı iddia edildi.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Şahin, “Bu iddialar doğru değil, yalan. Tehdit falan etmiyor. Kendi hayatlarımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım” açıklamasını yaptı.





“TÜRKÇE KİTAPLAR OKUYORUM”

Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin bu konuda ise, “Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim” diye konuştu.

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