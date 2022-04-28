HAYAT
Abone Ol

Şevval Şahin cinsel içerikli mesaj iddialarına yanıt verdi

Yiğit Marcus Aral'ın, eski sevgilisi Şevval Şahin'in telefonunu hack'lediği ve yakın çevresine cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Şahin'den açıklama geldi.

Yayınlanma: 09:14 - 28 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şevval Şahin cinsel içerikli mesaj iddialarına yanıt verdi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral ayrıldı.

Ayrılıktan sonra Aral’ın eski sevgilisinin telefonunu hack’lediği cinsel içerikli mesajları telefon listesindeki kişilere attığı iddia edildi.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Şahin, “Bu iddialar doğru değil, yalan. Tehdit falan etmiyor. Kendi hayatlarımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım” açıklamasını yaptı.



“TÜRKÇE KİTAPLAR OKUYORUM”

Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin bu konuda ise, “Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim” diye konuştu.

Şevval Şahin: Kerem Kamışlı 'Türkiye'nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz' dedi İlginizi Çekebilir Şevval Şahin: Kerem Kamışlı 'Türkiye'nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz' dedi Şevval Şahin isyan etti: Bıktım! İlginizi Çekebilir Şevval Şahin isyan etti: Bıktım! Şevval Şahin'dan açıklama: Dava açıyorum İlginizi Çekebilir Şevval Şahin'dan açıklama: Dava açıyorum