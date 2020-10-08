Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

Miss Turkey 2018 birincisi seçilen ve pandemi döneminde gerçekleştirdiği partilerle eleştiri yağmuruna tutulan Şevval Şahin adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte Şevval Şahin'in hayatına dair bilinmeyenler...

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur.Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin’in İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.

Türkiye güzeli Şevval Şahin 1,82 boyundadır.