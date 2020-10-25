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Şevval Şahin kimdir, kaç yaşındadır?
Şevval Şahin kimdir, kaç yaşındadır?
Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Miss Turkey 2018 birinciliğini kazanan Şevval Şahin, magazin basını dışının yanı sıra sosyal medyada da sık sık dikkatleri üstüne çekiyor.
Magazin 25 Ekim 2020 - 13:21

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur.Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.

Türkiye güzeli Şevval Şahin 1,82 boyundadır.

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