Şevval Şahin kimdir, kaç yaşındadır?
Miss Turkey 2018 güzellik yarışması sona erdi. Finalist Şevval Şahin oldu. Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.
Karşınızda:
Miss Turkey World 2018 Şevval Şahin
Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries
Miss Turkey Supranational 2018 Roda Irmak Kalkan! pic.twitter.com/dxBOgvFtWa
— Miss Turkey Official (@missturkeyresmi) 24 Eylül 2018