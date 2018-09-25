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Şevval Şahin kimdir, kaç yaşındadır?
Şevval Şahin kimdir, kaç yaşındadır?
Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi Şevval Şahin oldu. Toplam 20 kişinin katıldığı yarışmanın galibi olan Şevval Şahin kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...
Magazin 25 Eylül 2018 - 00:16

Miss Turkey 2018 güzellik yarışması sona erdi. Finalist Şevval Şahin oldu. Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

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