Şevval Şahin’den karantina pozu
Miss Turkey birinciliği sonrası estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Şevval Şahin, gündemin tartışma konusu olmuştu. Tacının elinden alınacağı konuşulan Şevval Şahin, o dönem Çin’de düzenlenen Miss World yarışmasına katılarak hayal kırıklığınana uğrayarak, kendisine ilk 30’da yer bulamamıştı.
Şimdilerde ise corona virüsü nedeniyle ABD’den dönemeyen Şahin, sevgilisinin evinde tatil yapıyor. Şahin, sosyal medya sayfasından tatilde çekilen bikinili fotoğraflarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.