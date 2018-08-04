Şevval Sam, Bedirhan Bebek için söyledi

Şevval Sam, Büyükçekmece'de konser verdi. Performansıyla göz dolduran sanatçı, Hakkari'de annesiyle birlikte PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucunda yaşamını yitiren 11 aylık Bedirhan Bebek için Memik Oğlan türküsünü seslendirdi. Sam, "Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, birlik ve beraberliğimize zarar veren her ne varsa bütün kalbimle kınıyorum" dedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sanatçı Şevval Sam 19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Büyükçekmeceli hayranlarıyla buluştu.

Saatler önce kapısında uzun kuyruklar oluşan konser alanına sığmayan müzikseverler, alanın dışında kurulan dev ekrandan etkinliği takip ederek doyasıya eğlendiler. Bir ara alana sığmayan ve konseri dev ekranda takip eden seyircilere canlı bağlanarak kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Sam, enerjisi ve performansı ile herkesin takdirini topladı.

Binlerce hayranı ile duygu dolu bir kavuşma yaşayan Şevval Sam kendisine gösterilen ilgi ve sevgi karşısında göz yaşlarını tutamadı. Duygusal anların yaşandığı konserde Şevval Sam geçtiğimiz günlerde terör saldırısı sonucu şehit olan Nurcan Anne ve 11 aylık Bedirhan bebek için Memik Oğlan türküsünü söyledi.

“LANET OKUMAK İSTEMİYORUM,ÇÜNKÜ ONLAR GİBİ KÖTÜ OLMAK İSTEMİYORUM”

Şevval Sam; “Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, birlik ve beraberliğimize zarar veren her ne varsa bütün kalbimle kınıyorum. Lanet okumak istemiyorum, çünkü onlar gibi kötü olmak istemiyorum” diyerek terörü kınadı.

Şevval Sam'ı duyarlılığından ötürü kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Öncelikle size teşekkür ediyorum… Hani bir söz var ya kıymayın çocuklara diye. Çocuklara uzanan eller kırılsın. Çocukları hunharca katleden kim varsa, ne varsa hepsini lanetliyoruz.” sözleri ile başarılı sanatçıya teşekkür etti.