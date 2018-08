Şevval Sam, Bedirhan Bebek için söyledi

Şevval Sam, Büyükçekmece'de konser verdi. Performansıyla göz dolduran sanatçı, Hakkari'de annesiyle birlikte PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucunda yaşamını yitiren 11 aylık Bedirhan Bebek için Memik Oğlan türküsünü seslendirdi. Sam, "Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, birlik ve beraberliğimize zarar veren her ne varsa bütün kalbimle kınıyorum" dedi.