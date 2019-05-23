Şevval Sam: Beklenmedik bir final olacak

Mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sam, arkadaşı ile buluştuğunu her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Önümüzdeki hafta dizinin sezon finaline girmesi hakkında konuşan oyuncu “Çok heyecanlı ve beklenmedik bir final olacak, önümüzdeki sezona taşıyacak güçlü bir final olacak bakalım neler olacak” dedi.

“ZANNETMİYORUM!”

Yeni sezonda diziye Kerem Bursin ve Hülya Avşar'ın katılacağı haberlerine açıklık getiren Sam “Orada başka bir hikaye olmuş oradan bu yorum çıkartılmış duyduğum kadarıyla tam detaylı bilmiyorum ama zannetmiyorum o duruma yapımcı karar verir” dedi.

“KÜMÜLATİF YORGUNUM”

Sezon Finali sonrasında tatile çıkacağını belirten oyuncu sözlerine şöyle devam etti “Çok yoruldum gerçekten kümülatif bir yorgunluk var kolay değil yaptığımız iş dışarıdan renkli görünse de aslında çok meşakkatli bir iş, ama benim için iş bitmiyor bayramda Kıbrıs'da sahne alacağım yurt dışı konserlerim olacak tabi ki tatil de yapacağım Türkiye'de olur yurt dışında olur ama sakin bir yer tercih edeceğim kalabalık yerleri sevmiyorum” dedi.

ŞEVVAL SAM EĞİTİM ALACAK

Geçtiğimiz yıl Müzeyyen Senar'ın hayatını konu alan müzikalde Senar'ı canlandıran Şavval Sam yeni projeleri hakında konuştu. Sam “Hayatımda ciddi anlamda iz bırakmış bir insandı Müzeyyen Senar önceliğim oydu, müzikaller yavaş yavaş geliyor Türkiye’ye bununla alakalı bir Work Shop alma planım var yurt dışında bakalım” dedi. Güzel oyuncu röportajın ardından gazetecilerle vedalaşarak oradan ayrıldı. Şevval Sam'ın giydiği gömlek elbisesi dikkatlerden kaçmadı.