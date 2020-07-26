Şevval Sam: Bu Allah’a şirk koşmaktır

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu Şevval Sam, gelen idam sorusu üzerine, "İnsanın adaleti bunu yapmaya müsait değil" dedi.

Oyuncu Şevval Sam, Cihangir’de annesi Leman Sam ile dolaşırken gazetecilere yakalandı. Şam, gündemde olan Pınar Gültekin ve diğer birçok kadın cinayetiyle ilgili konuştu.

“KADINLARIN SÖZCÜSÜ GİBİ BİR BAYRAĞI TAŞIMIYORUM”

“Şiddete hiçbir açıklama olamaz. Sevmeyi öğretmek gerekiyor” ifadesini kullanan Şevval Sam sözlerine, “Kadınların sözcüsü gibi bir bayrağı taşımıyorum.

Her kadın kendinin sözcüsü olacak kadar güçlü aslında… Bu erkeklere özel bir alkış olarak algınlanmasın, ben yaşam hakkı sorgucusuyum” şeklinde devam etti.

“BU ALLAH’A ŞİRK KOŞMAKTIR”

Şevval Sam, gazetecilerin idamla ilgili sorusuna ise, “Ben hiçbir konuda idam taraftarı olamam. Bu Allah’a şirk koşmaktır idam.

İnsanın adaleti bunu yapmaya müsait değil. Geri dönüşü olmayan bir şey. Bir sihirli değnek beklemiyorum ama herkes üzerine düşeni yapacak.

Burada özellikle erkeklere çok büyük iş düşüyor. Şefkat gösteren erkek, sevmeyi bilen erkek, erkekliğini yitirmiyor” şeklinde konuştu.