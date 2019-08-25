Şevval Sam: Evliliğe karşıyım

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam henüz 19 yaşındayken o dönem 28 yaşındaki eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin ile evlenmiş ve bu evlilikten bir de çocuğu olmuştu.

Yaptığı evlilik boşanmayla sonuçlanan Şevval Sam, sonrasında kariyerine ve çocuğuna odaklanarak hayatını bu şekilde yaşamayı seçti. ‘Yasak Elma’ adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkan ve oyunculuğuyla göz dolduran Şevval Sam, Posta gazetesine verdiği röportaj ve burada evlilik üzerine yaptığı açıklamalarla yine dikkat çekti. İşte Şevval Sam’ın hayat üzerine kullandığı o ifadeler:

Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Evliliğe karşıyım. (Gülüyor) Hatta evlilikten hiç hoşlanmam. Test edildi, onaylanmadı.

Çok aşık olsanız da istemez misiniz?

Aşk için bir belgeye ihtiyaç duymuyorum. Bakın ben kendi penceremden bakıyorum. Evlenenlere saygım sonsuz ama ben evlenmem, sıcak da bakmıyorum. Ben bu ilişkiyi, bu aşkı evlenerek kimseye ispat etmek zorunda değilim. İşin içine kağıt sözleşme girdiği zaman o aşk olmaktan çıkıyor. Ben kurumsallıktan ziyade buradaki aşkla yapılan her şeye daha yakın hissediyorum kendimi.