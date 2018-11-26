Şevval Sam kimdir? Şevval Sam nereli ve kaç yaşında?

Türk müzisyen ve oyuncu Şevval Sam, 11 Kasım 1973 doğumludur. 1993 yılında rol aldığı Süper Baba dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Şevval Sam hakkında bilinmeyenleri haberimizde tüm detayları ile bulabilirsiniz...

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Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Ender karakterini canlandırıyor. Şevval Sam hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Şevval Sam kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu bulunuyor.

1993 – 1998 yılları arasında yayınlanan Süper Baba adlı dizideki Deniz karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, 2006 yılında yayınladığı Sek adlı albümle de müzik kariyerine ilk adımı atmıştır.

FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Ender Argun karakterine hayat veren Şevval Sam, 1.65 metre boyunda 57 kilo ve Akrep burcudur.

Albümleri:

2006 – Sek

2007 – Istanbul’s Secrets

2008 – Karadeniz

2010 – Has Arabesk

2012 – II Tek

2013 – Tango

2015 – Toprak Kokusu

Şevval Sam’ın rol aldığı diziler ve filmler:

1993-1998 – Süper Baba (Deniz) (TV Dizisi)

1996 – Feride (Feride) (TV Dizisi)

1999 – 2000 – Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (Türkan) (TV Dizisi)

2002 – Karaoğlan (Ece Sultan) (TV Dizisi)

2002-2003 – Gülbeyaz (Gülbeyaz) (TV Dizisi)

2002 – Martılar ve İstanbul (Pınar) (Sinema Filmi)

2004 – Ziyaret (Kısa Film)

2004 – Müjgan Bey (Müjgan) (TV Dizisi)

2004-2005 – Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (TV Dizisi)

2005-2006 – Yine de Aşığım (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 – Yaşamın Kıyısında (Sinema Filmi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Derman) (TV Dizisi)

2010 – Siyah Beyaz (Ayten) (Sinema Filmi)

2011 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Acayip Hikayeler (Sibel) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Adalet) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Yıldız) (TV Dizisi)

2017-2018 – Yasak Elma (Ender) (TV Dizisi)