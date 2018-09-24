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Şevval Sam: Kötü kadını severek oynuyorum
Şevval Sam: Kötü kadını severek oynuyorum
"Yasak Elma" dizisinin kötü kadını Ender Aygun'u canladıran oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, önceki gün sahne kostümü için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Eylül 2018 - 07:09

Ayak üstü gazetecilerin sorduğu “Son zamanlarda yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Hem şarkıcılık hemde oyunculuk işine nasıl yetişiyorsunuz?” sorusuna Şevval Sam, “Çok severek işimi yaptığım için pek yorulmuyorum. Ben işimi severek yaptığım için pek bir çalışmıyorum gibi geliyor bana. Müzeyyen müzikalin turnesi var ve benim kendi konserlerim var. Hepsini severek yapıyorum o yüzden yorulmuyorum” diye cevap verdi.

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Dizide oynadığı kötü kadın karakteri hakkında ise “25 yıl oldu oyunculuk yapmaya başlayalı. Farklı karakterde oynamak benim için bir zenginlik. Bu karakteri çok severek oynadığım için belkide bu kadar çok konuşuluyor. Hayatta kötü olmadan kötüyü canladırmak benim için farklı bir deneyim olarak görüyorum” dedi.

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Son güncelleme: 07:13 - 24.09.2018

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