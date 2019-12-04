Şevval Sam: Kötülük şubesinden sesleniyoruz

Şarkıcı kimliği dışında oyunculuk kariyerini de başarıyla sürdüren Şevval Sam, uzunca bir süredir devam ettiği Yasak Elma dizisindeki rolü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Önceki rollerinin aksine bu defa kötü kadın rolü ile sevenlerinin karşısına çıkan Sam, dizide kötülük yapma konusunda kendisinden aşağı kalmayan oyuncu arkadaşı Nesrin Cavadzade ile çekilmiş bir fotoğrafını esprili bir dille paylaştı.

KÖTÜLÜK ŞUBESİ

Şevval Sam, dizisi konusunda takipçilerini bilgilendirmek adına yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Hello, Yasak Elma ‘kötülük şubesi’nden sesleniyoruz!”