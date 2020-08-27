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Şevval Sam, Musa Orhan kararına tepki gösterdi
Şevval Sam, Musa Orhan kararına tepki gösterdi
Batman’da ailesiyle birlikte yaşayan İpek Er'e yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. En çarpıcı tepki sanatçı Şevval Sam'dan geldi.
Magazin 27 Ağustos 2020 - 11:06

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesinden sonra Türkiye'nin pek çok noktasında kadın örgütleri eylemler yapmıştı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Paltformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde düzenlenen eylemde oyuncu Şevval Sam'da destek vermişti. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için eyleme katılan Sam sık sık bu konuda görüşlerini dile getirmeyi sürdürüyor. Kadına şiddet, cinayet, tecavüz ve taciz konularında sert bir tavır alan Şevval Sam, Musa Orhan'ın tahliye kararının açıklamasının ardından sosyal medyadan ateş püskürdü. Özellikle kadınlara ve çocuklara kendilerini korumaları için dövüş sporlarını tavsiye etti.

“GÜVENDE DEĞİLSİNİZ”

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam Musa Orhan'ın tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada çarpıcı açıklamalar yaptı. Sam, “Bana bir şey olmaz dedi ve haklı çıktı! Bu ülkede tecavüzcüye bu cümleyi kurduran ve bunu uygulayan her karar mercii tecavüzdür! Kadınlar ve çocuklar güvende değilsiniz! Dövüş sporları öğrenin! Kendinizden başka kimse yok sizi koruyacak bu illetten!” notunu ekledi.

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