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Şevval Sam: “O bizim aile yadigârımız”
Şevval Sam: “O bizim aile yadigârımız”
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Etiler'de arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi. Annesi Leman Sam'ın üstü açık arabasıyla kameralara yansıyan Sam, aracın aile yadigârı olduğunu ve satmayı düşünmediklerini belirtti.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Ekim 2019 - 11:25

Şevval Sam, önceki gün Etiler’de bulunan bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Annesi Leman Sam’ın 90 model arabası ile gezen Sam, “Bu arabayı çok seviyorum. Her şeyi ile orijinal fazla kilometre de yapmadı. Mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyorum annem zaten fazla dışarı çıkmıyor ben geziyorum”dedi.

“AİLE YADİGÂRIMIZ”

Ünlü sanatçı Şevval Sam, aracı satmayı düşünmediklerini de sözlerine ekledi: “Çok teklif geliyor, artık çok sıkıldım bu konudan. O bizim aile yadigârımız, satmayı düşünmüyoruz”

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Son güncelleme: 11:26 - 20.10.2019